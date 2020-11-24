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Минстрой Карелии проведет горячую линию по вопросам расселения аварийного жилья

Новости. Общество
17:40, 25 Ноября 2020
фото: © shutterstock.com/Don Pablo
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Специалисты Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики проконсультируют жителей республики по вопросам расселения аварийного жилья и капремонта.

Минстрой Карелии 29 ноября с 16 до 17 часов проведет горячую линию. Жители Карелии смогут задать специалистам министерства вопросы, касающиеся проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, региональных целевых программ и другие.

По вопросам расселения аварийного жилья и капитального ремонта звоните по номерам: 8 (8142) 76-61-35 или 78-32-73.

По остальным вопросам обращаться по номеру: 8 (8142) 78-51-57.

Ранее глава Минстроя Карелии объяснил, кого переселяют из аварийного жилья вне очереди.

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