Минстрой Карелии проведет горячую линию по вопросам расселения аварийного жилья

Специалисты Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики проконсультируют жителей республики по вопросам расселения аварийного жилья и капремонта.

Минстрой Карелии 29 ноября с 16 до 17 часов проведет горячую линию. Жители Карелии смогут задать специалистам министерства вопросы, касающиеся проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, региональных целевых программ и другие.

По вопросам расселения аварийного жилья и капитального ремонта звоните по номерам: 8 (8142) 76-61-35 или 78-32-73.

По остальным вопросам обращаться по номеру: 8 (8142) 78-51-57.

Ранее глава Минстроя Карелии объяснил, кого переселяют из аварийного жилья вне очереди.