Минстрой Карелии дал добро на увольнение 40 сотрудников из «КарелКоммунЭнерго»

В министерстве считают, что штатная численность ресурсоснабжающей организации превышена на 40 человек.

В министерстве строительства, ЖКХ и энергетики республики согласились с руководством теплоснабжающей организации «КарелКоммунЭнерго» об «оптимизационных мероприятиях» в отношении сорока сотрудников предприятия.



«В связи с необходимостью приведения фактической численности сотрудников ГУП РК „КарелКоммунЭнерго“ к утвержденному нормативу, необходимо проведение оптимизационных мероприятий штатной численности», — говорится в протоколе совещания в Минстрое Карелии.



Кроме того, в этом же документе говорится о том, что всем остальным сотрудникам необходимо сократить окладные части зарплат и компенсировать эти деньги за счет премий.



С таким положением вещей в трудовом коллективе «КарелКоммунЭнерго» согласны не все. О том, как можно выиграть суд у работодателя, читайте в материале «Столицы на Онего».