Минтранс Карелии назвал топ-5 знаковых объектов, отремонтированных в 2023 году

В прошлом году в нормативное состояние привели 344 км региональных трасс.

Минтранс Карелии определил самые знаковые объекты нацпроекта, отремонтированные в 2023 году. Об этом сообщили в официальном паблике министерства.



Как подчеркнули в источнике, с начала реализации нацпроекта в республике ежегодно увеличиваются объемы ремонтных работ. В 2023 году в нормативное состояние привели 344 км региональных трасс.



ТОП 5 объектов нацпроекта:

Самый туристический объект – трасса Медвежьегорск – Толвуя – Великая Губа – автодорога от Медвежьегорска до Великой Губы стала частью почти полностью сухопутного маршрута к объекту культурного наследия народов России, включенному в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.



Самый обсуждаемый – автодорога «Кола», 748 - Сегежа. По данной трассе обеспечивается транспортное сообщение между двумя крупными населенными пунктами города Сегежа и пгт Надвоицы.



Самый протяженный объект – участок автодороги «Подъезд к п. Куганаволок», по которой осуществляется подъезд к популярному Национальному парку «Водлозерский».





Самые востребованные – автодороги «Чална – Верховье – Шуя», «Петрозаводск – Суорви» – Шуя», «Кола, км 435 – ст. Шуйская» и «Подъезд к с/х им. Зайцева, общей протяженностью более 22 км. По данным дорогам отмечается увеличение интенсивности движения транспортных средств, в том числе в связи с активным развитием индивидуального жилищного строительства в Прионежском районе республики, подчеркнули в источнике.

Самый живописный – автодорога Подъезд к д. Нижняя Салма, протяженностью более 31 км. Дорога проходит через пять старинных карельских деревень. На пути следования расположено живописнейшее озеро Шотозеро.