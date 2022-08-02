Минтранс Карелии ответил на жалобы жителей деревни на опасный мост

Аварийный мост, состояние которого уже 5 лет вызывает жалобы жителей деревни Юшкозеро, частично отремонтируют в этом году.

Разъяснения на эту тему дали в министерстве транспорта Карелии после публикации обращения карельского отделения Общероссийского Народного фронта. В нем говорится, что работы по ремонту моста были начаты в 2021 году и до сих пор не завершены. На первом этапе были отремонтированы 30 метров конструкции, еще 70 метров остаются в аварийном состоянии.

«Администрацией заключен с ООО «БРИДЖ» муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту части автомобильного моста на ул. Добрыниной в д. Юшкозеро (2 этап). Стоимость работ составила 1 млн 900 тыс. рублей, планируемый срок завершения работ – 30 ноября 2022 г.», - говорится в сообщении министерства.