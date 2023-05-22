Минтранс Карелии: паромную переправу в Панозеро должны сдать в ноябре

Власти Карелии определились со сроками окончания работ по новой паромной переправе к поселку Панозеро через реку Кемь.
Подрядчик, компания «Судэлектросервис» из Ярославской области начал делать металлические конструкции корпуса паромной переправы через реку Кемь к отрезанному поселку Панозеро.
Все работы должны завершить к концу ноября 2023 года, сообщили в региональном Минтрансе.
Из Дорожного фонда региона на паромную переправу выделили 65 млн рублей.
Кроме того, добавили в министерстве, до 1 июля должны заключить госконтракт на разработку проекта по реконструкции автомобильной дороги «Кемь – Рабочеостровск».
Это подъездная дорога к причалу Рабочеостровска. Проект обещают подготовить к концу 2025 года.
Напомним, 11 декабря 2020 года Панозеро в очередной раз оказался отрезан от материка из-за аварии на паромной переправе. Через неделю начался ее ремонт.
Также напомним, в апреле 2019 года после вмешательства Совбеза страны переправой занялись военные.
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