Минтранс Карелии планирует регулярные рейсы автобусов из Петрозаводска в Гирвас

Министерство транспорта Карелии планирует договориться с частными автоперевозчиками об открытии пассажирских рейсов Петрозаводск–Гирвас.

Об этом Минтранс сообщил в ответе на обращение подписчиков официальной группы правительства Карелии ВКонтакте.

«Обращаюсь от имени жителей и дачников. Завершён ремонт дороги Шуйская — Гирвас. До сих пор остаются без автобусного сообщения с Петрозаводском жители деревень Пялозеро, Юркостров, Гирвас. Просим хотя бы 2-3 раза в неделю пустить автобус любого маршрута по этой трассе», — написал один из подписчиков.

«В настоящее время прорабатываем с перевозчиками вопрос выполнения рейсов по маршруту Петрозаводск–Гирвас в летний период с периодичностью 2 раза в неделю (по пятницам и воскресеньям). О результатах сообщим дополнительно», — ответили в министерстве.