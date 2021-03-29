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Минтранс Карелии пообещал сохранить Левашовский бульвар при продлении улицы Куйбышева

Новости. Общество
06:40, 30 Марта 2021
фото: Столица на Онего
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Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики опубликовало официальное заявление, в котором пообещало сохранить деревья на Левашовском бульваре Петрозаводска.

Деревья на Левашовском бульваре в Петрозаводске во время дорожного строительства не пострадают, сообщили в Минтрансе республики.

Так министерство отрагировало на информацию о том, что в процессе реконструкции улицы Куйбышева могут произойти вырубки деревьев на Левашовском бульваре.

"Удаление зеленых насаждений на исторической аллее в центре карельской столицы, примыкающей к территории работ, не предусмотрено проектом. Снос деревьев, образующих Левашовский бульвар, пролегающий в непосредственной близости от места строительства продолжения улицы Куйбышева до Набережной Варкауса в Петрозаводске, не предполагается", - сообщается в паблике Минтранса.

Министерство приводит заявление представителя подрядной организации "Технострой", который также сообщил, что снос насаждений на историческом бульваре не предусмотрен. Главный инженер подрядной организации ООО "Технострой" Сергей Крисевич сказал, что ранее была заказана дополнительная экспертиза для уточнения, не входят ли деревья Левашовского бульвара в зону строительных работ.

"Эксперты подтвердили, что производству они не помешают. Поэтому можно однозначно говорить: на Левашовском бульваре деревья не будут снесены", - заключил представитель подрядной организации.

Ранее депутат Петросовета от КПРФ Галина Васильева направила главе Петрозаводска Ирине Мирошник обращение, в котром заявила, что располагает информацией о готовящемся сносе деревьев на Левашовском бульваре.

В администрации города заявили, что разрешение на снос деревьев на участке от проспекта Ленина до Неглинской набережной, где построят новую дорогу, не выдавалось. Строительство дороги будет проходить при максимальном сохранении бульвара, пояснили в мэрии.

В начале марта начались работы по продлению улицы Куйбышева, которое было определено документами территориального планирования 1940-х годов. После реконструкции и строительства по ней можно будет напрямую добраться до набережной Варкауса. Это обеспечит дополнительное транспортно-пешеходное сообщение между центром города и Октябрьским районом. Реализация проекта, включена в федеральную программу "Развития Республики Карелия на период до 2021 года". Его разработка началась ещё в 2018 году. Проект прошел госэкспертизу. Заказчиком выступает Управление автомобильных дорог Карелии.

Проект подразумевает реконструкцию существующей части автодороги от проспекта Ленина до улицы Малой Слободской, а также ее продление до набережной Варкауса. Магистраль поможет разгрузить улицу Кирова, улучшить сообщение, в том числе с БСМП, инфекционной больницей и жилыми кварталами. На участке планируется появление моста через реку Неглинку, разворотного кольца в районе Ленинградской улицы, дополнительных остановочных пунктов и светофоров.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
.кир
2021-03-30 09:02:46
Спасибо Васильевой, что бучу подняла!
марина
2021-03-30 08:54:50
Если бы местные жители не забили тревогу, так и бы и снесли втихую.
кир
2021-03-30 08:48:07
Спасибо Васильевой, что бучу подняла!
наташка
2021-03-30 08:06:12
Весь кайф васильевой обломали
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