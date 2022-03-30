Минтранс Карелии просит население высказаться о качестве региональных дорог

Минтранс Карелии проводит опрос населения для оценки удовлетворённости качеством региональных дорог.
Общественное голосование организовано на портале Госуслуг.
Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия проводит онлайн-опрос, чтобы оценить удовлетворённость населения качеством автодорог регионального значения. Высказать своё мнение могут граждане, зарегистрированные на портале Госуслуг.
Для участия необходимо войти в личный кабинет через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), на платформе обратной связи «Общественное голосование» найти разделы «Опросы» — «Перейти ко всем опросам» — «Региональные», выбрать статус «Новые» и категорию «Дороги».
Опрос проводится до 30 июня.
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