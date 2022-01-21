Минтранс объяснил, почему дороги Карелии после новых ремонтов выдержат большие перепады температур

Внедрение современных технологий и материалов при ремонте дорог в Карелии поможет защитить их от разрушения при больших перепадах температур.

Об этом сообщили в министерстве транспорта Карелии.

Новые технологии уже применяются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Одно из ключевых условий нацпроекта — соответствие материалов последним госстандартам. Так, при ремонте дорог Заозерье — Пиньгуба, Петрозаводск — Лососинное асфальтобетон типа Б был заменён на тип А, оптимальный для нашего региона: количество щебня в смеси увеличено на 10 процентов, а состав битума рассчитан на большие перепады температур», — пояснили в Минтрансе.

В 2022 году по нацпроекту в Карелии будут отремонтированы не менее 233 км дорог.