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Новости. Общество
09:20, 03 Мая 2018

Минтруд предлагает вызывать из отпуска работников вредных производств

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Минтруд предложил внести изменения в Трудовой кодекс, согласно которым можно будет вызывать из отпуска сотрудника, занятого во вредных условиях труда, если его отсутствие может отразиться на работе организации.

Соответствующий документ опубликован на портале федеральных проектов нормативных правовых актов.

"Отзыв из отпуска работника, занятого на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, допускается с его согласия в исключительных случаях, когда нахождение работника в отпуске может неблагоприятно отразиться на ходе работы организации и (или) его структурного подразделения", — сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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