15:55, 07 Марта 2018
Минтруд предложил штрафовать работодателей, мешающих работникам выбирать "зарплатный" банк
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Министерство труда России предложило штрафовать работодателей, ограничивающих права своих работников на выбор кредитной организации, через которую осуществляется поступление заработной платы на их счета.
Информация об этом появилась на сайте ведомства.
В соответствии с разработанным Минтрудом законопроектом, предлагается внести изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, согласно которым работодатель может получить предупреждение или административный штраф за отказ сотруднику в просьбе поменять "зарплатный банк".
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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