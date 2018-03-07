Минтруд предложил штрафовать работодателей, мешающих работникам выбирать "зарплатный" банк

Министерство труда России предложило штрафовать работодателей, ограничивающих права своих работников на выбор кредитной организации, через которую осуществляется поступление заработной платы на их счета.

Информация об этом появилась на сайте ведомства.

В соответствии с разработанным Минтрудом законопроектом, предлагается внести изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, согласно которым работодатель может получить предупреждение или административный штраф за отказ сотруднику в просьбе поменять "зарплатный банк".

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".