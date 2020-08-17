Минздрав Карелии больше не сообщает о пациентах с коронавирусом, умерших от соматических заболеваний

Графа с числом пациентов с коронавирусом, умерших от соматических заболеваний, временно пропала из таблицы Минздрава Карелии.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети публикует таблицу, где содержится информация о ситуации по коронавирусу в республике.

До 14 августа в таблице под 15 порядковым номером была строка с указанием числа пациентов с коронавирусом, которые умерли от соматических заболеваний, а 15 августа строка пропала, и до сегодняшнего дня, 18 августа, число умерших от соматических заболеваний пациентов с коронавирусом не появилось.

Глава Карелии Артур Парфенчиков также перестал упоминать данную цифру в своих отчетах в соцсети.

Как объяснили в карельском Минздраве, строку "сняли, чтобы никого не путать". По словам Михаила Охлопкова, строка с числом ковидных больных, умерших от соматических заболеваний, исчезла на время.

Ранее, 6 августа, Артур Парфенчиков сообщил, что в Карелии скончались 13 человек, у которых был подтвержден коронавирус, но они не вошли в статистику. Позже, 7 и 8 августа, было сообщено 14 и 15 смерти соответственно.