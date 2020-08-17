890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
После обращения в СМИ к инвалиду в Петрозаводске пришла на дом хирургическая помощь 5
17.08.2020 16:45
Зрители фестиваля Ruskeala Symphony отправили открытки в Чили, Китай и США
17.08.2020 17:40
Полиция Карелии назвала пять признаков телефонных мошенников 2
17.08.2020 15:43
Петрозаводчанка стянула кольцо с пальца спящей соседки 3
17.08.2020 18:40
Комиссия Минкультуры России не приняла реставрацию Преображенской церкви 2
Сегодня 09:33
Житель Карелии стал пешеходом после пьяной езды
17.08.2020 16:34

Минздрав Карелии больше не сообщает о пациентах с коронавирусом, умерших от соматических заболеваний

Новости. Общество
13:09, 18 Августа 2020
фото: © Сергей Карпухин/ТАСС
Загрузка...

Графа с числом пациентов с коронавирусом, умерших от соматических заболеваний, временно пропала из таблицы Минздрава Карелии.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети публикует таблицу, где содержится информация о ситуации по коронавирусу в республике.

До 14 августа в таблице под 15 порядковым номером была строка с указанием числа пациентов с коронавирусом, которые умерли от соматических заболеваний, а 15 августа строка пропала, и до сегодняшнего дня, 18 августа, число умерших от соматических заболеваний пациентов с коронавирусом не появилось.

Глава Карелии Артур Парфенчиков также перестал упоминать данную цифру в своих отчетах в соцсети.

Как объяснили в карельском Минздраве, строку "сняли, чтобы никого не путать". По словам Михаила Охлопкова, строка с числом ковидных больных, умерших от соматических заболеваний, исчезла на время.

Ранее, 6 августа, Артур Парфенчиков сообщил, что в Карелии скончались 13 человек, у которых был подтвержден коронавирус, но они не вошли в статистику. Позже, 7 и 8 августа, было сообщено 14 и 15 смерти соответственно.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.08.2020, 14:24
Пропавшего 10 дней назад рыбака на озере в Карелии нашли мертвым без лица
15.08.2020, 12:51
Карельский гинеколог назвал распространенные проблемы женского здоровья
14.08.2020, 18:59
Мастер по ремонту обуви насиловал детей в подвале дома в Петрозаводске
12.08.2020, 07:15
Солист группы "Руки вверх" ушел с семьей в леса Карелии (ФОТО)
14.08.2020, 16:07
Гинеколог Олег Погодин: "Женщина не должна терпеть боль"
11.08.2020, 12:53
Число фекалий в Онежском озере в Петрозаводске превысило норму в сотни раз

Чтиво

17.08.2020 10:40
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
Александр Баркар: "Есть возраст, в котором мы зависаем"
10.08.2020 09:52
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»