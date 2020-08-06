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Глава Карелии ведет свой подсчет жертв коронавируса, которые не вошли в сводку Минздрава

Новости. Общество
09:33, 07 Августа 2020
фото: © скриншот трансляции/паблик Вконтакте "Республика Карелия"
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Артур Парфенчиков рассказал о 14-й смерти пациента с коронавирусом. Она не вошла в статистику.

Глава Карелии на своей странице в "Вконтакте" сообщил, что за минувшие сутки скончался еще один житель республики, у которого был диагностирован коронавирус, однако причиной его смерти стало другое соматическое заболевание.

"На сегодняшний день в Карелии 14 таких случаев", - пишет Артур Парфенчиков.

Накануне руководитель республики впервые рассказал о 13 пациентах, у которых был подтвержден COVID-19

"Но скончались они от других заболеваний (онкология, сердечно-сосудистые катастрофы и другие), поэтому в статистику умерших от коронавируса они не входят", - объяснил Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что за сутки еще один летальный случай пациента с ковидной инфекцией зарегистрирован в Карелии. Умерла 65-летняя жительница Пряжи, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом. Это 20–й летальный исход с начала эпидемии в Карелии.

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Комментарии

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12321
2020-08-07 09:56:48
Больше то Главе делать нечего ? Все проблемы в регионе решены ?
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