Минздрав Карелии готовит волонтеров, которые будут помогать льготникам и диабетикам

О подготовке волонтеров шла речь на заседании оперштаба правительства Карелии по борьбе с коронавирусом.

По информации оперштаба Карелии, людям старшего возраста рекомендовано по возможности избегать или минимизировать посещение общественных мест. В том числе – поликлиник. Если требуется медицинская помощь, врача надо вызывать на дом.

Кроме того, Минздрав Карелии готовит волонтеров, которые будут помогать с доставкой лекарств на дом льготникам, людям старше 60 лет и лицам, страдающим сахарным диабетом. Сейчас добровольцы уже приступают к работе в поликлиниках № 1, 2, 3 и 4 Петрозаводска.

Волонтеры из числа студентов Петрозаводского медицинского колледжа также помогут принимать звонки на горячую линию Минздрава 8-800-201-06-57. В ближайшее время студенты пройдут обучение, количество операторов горячей линии увеличится.