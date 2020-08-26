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Минздрав Карелии купил для онкоцентра республики два супермикроскопа на 21 млн рублей

Новости. Общество
08:05, 27 Августа 2020
фото: со страницы главы Минздрава РК Михаила Охлопкова/https://vk.com/mihailohlopkov
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Современное оборудование для микроскопической диагностики опухолей и предопухолевых состояний поступило в патологоанатомическое отделение и цитологическую лабораторию Республиканского онкологического диспансера.

Как сообщил на своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, два высокотехнологичных микроскопа общей стоимостью 5 млн рублей и сканер микропрепаратов стоимостью 16,5 млн рублей поступили в онокоцентр Карелии.

Цифровой сканер микропрепаратов для исследования тканей – единственный в Карелии. Техника позволяет специалистам оцифровывать препараты, архивировать изображения в высоком разрешении, направлять их в электронном виде, например, в научно-исследовательские центры для консультации по поводу диагноза.

Первая такая консультация уже состоялась. Карельские специалисты, столкнувшись со сложным случаем диагностики саркомы, направили изображение препарата в лабораторию одной из центральных баз федерального уровня, где коллеги подтвердили диагноз, что позволило своевременно определить тактику лечения пациента.

Сканер имеет высокую производительность, одновременно обрабатывает до 60 изображений и позволяет устанавливать диагноз в кратчайшие сроки.

По информации министра здравоохранения Карелии, оборудование закуплено за счет средств федерального бюджета по нацпроекту "Здравоохранение". В этом году на оснащение онкологической службы республике выделено 292 млн рублей. Большая часть медицинской техники уже введена в эксплуатацию.

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