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"Минздрав Карелии не преследовал цели увольнять руководителей"

Новости. Общество
10:15, 11 Августа 2020
фото: Столица на Онего
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Главные врачи четырех медучреждений Карелии прокомментировали ситуацию со своим увольнением.

Напомним, на прошлой неделе главные врачи сразу нескольких учреждений Карелии получили уведомления об увольнении с 30 сентября. Их возраст 65+, и по федеральному законодательству они не могут продолжать занимать посты руководителей медорганизаций.

По словам главного врача Городской детской больницы Петрозаводска Елены Аксентьевой, в соответствии с законом Минздравом республики сделано все верно.

"И какие претензии могут быть к министру и министерству, если нужно выполнять федеральный закон?! Я не была удивлена. Со мной разговоры были. Но в законе написано, что по желанию коллектива и по согласованию с министерством главный врач может работать до 70 лет. Мне исполнилось уже более 70 лет. Поэтому меня не могут оставить в этой должности. Правда, глава региона и министр здравоохранения при личной встрече мне предложили другую руководящую работу. Я приняла это предложение. На днях перейду туда работать. А у всех остальных главных врачей есть запас, еще несколько лет, чтобы работать до 70-ти", - отметила Елена Аксентьева.

Как рассказала главный врач Кондопожской ЦРБ Людмила Егорова, министр здравоохранения приглашал ее к себе, объяснил ситуацию с учетом того, что есть федеральный закон, который предполагает, что главный врач может осуществлять свою трудовую деятельность до 65 лет. Дальше продление трудовых отношений возможно только по решению трудового коллектива.

"Соответственно, мы должны были провести эту процедуру. Мы ее провели. Подавляющее число представителей коллектива выразило мне доверие, чтобы я продолжила руководить больницей. Мы составили протокол, отправили его в министерство здравоохранения. Понимаю, что Минздрав и не преследовал цели увольнять руководителей, тем более, если их поддерживает коллектив. Со мной будут продлевать договор. Я как работала, так и работаю", - пояснила Людмила Егорова.

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