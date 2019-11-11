Минздрав Карелии не решился открыть готовый к приему пациентов медвытрезвитель

Специализированное отделение на базе Республиканского наркологического диспансера в Петрозаводске начнет работать только после принятия федерального закона о восстановлении системы вытрезвителей.

Напомним, в конце февраля этого года министр здравоохранения республики Михаил Охлопков оценил готовность медвытрезвителя на 10 коек к приему первых клиентов. Отделение было создано на базе Республиканского наркологического диспансера на улице 8 Марта. В Минздраве обещали, что медвытрезвитель начнет принимать людей, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться, уже в марте. Но, как выясняла "Столица на Онего", отделение до сих пор не работает.

"Нет федерального законодательства, которое бы урегулировало вопрос создания учреждений помощи для людей, находящихся в состоянии опьянения. Сейчас законопроект восстановлении системы медвытрезвителей рассматривают в ГосДуме. Как только документ примут, сразу откроем отделение в Петрозаводске", - дали комментарий "Столице на Онего" в пресс-службе Минздрава республики.

В Государственной Думе России законопроект о вытрезвителях рассматривают в первом чтении. Документ предусматривает наделение регионов полномочиями по организации немедицинских вытрезвителей. По словам одного из его авторов, главы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, отдельных регионах такие учреждения уже созданы, опыт их работы позитивный. Однако местные власти действуют на свой страх и риск, поскольку законодательно процедура организации вытрезвителей не урегулирована и имеющаяся практика порой противоречит действующему законодательству.

Сенаторы предлагают "закрепить за органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления полномочия по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения, включая создание в порядке, установленном законом региона, и организацию деятельности специализированных учреждений для оказания помощи указанным лицам".

Речь идет о немедицинских учреждениях, которые позволяют человеку "в подпитии" прийти в себя в безопасной обстановке. По сути это мера социальной помощи и поддержки, но у регионов нет права оказывать подобные услуги, кроме того, не урегулирована ведомственная принадлежность вытрезвителей, пишет РГ.