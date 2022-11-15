Минздрав Карелии первый в России разработал и утвердил программу медицинской реабилитации

Министерство здравоохранения Карелии первое в России самостоятельно разработало и утвердило на федеральном уровне программу «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», сообщил глава ведомства Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал, что в 2022 году наша республика получила 127 млн рублей на реализацию программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Эта сумма значительно больше, чем у других регионов.

По словам Михаила Охлопкова, получение такой финансовой помощи из федерального бюджета позволило Карелии начать модернизацию службы медицинской реабилитации в Пряжинской ЦРБ и Городской детской больнице.

«Благодаря успешной реализации программы в этом году, на 2023 год вместо 127 млн мы получили 228 млн рублей. Это позволит нам оснастить дополнительно оборудованием для медицинской реабилитации Госпиталь для ветеранов войн, Городскую поликлинику № 2 и Сегежскую ЦРБ, - рассказал глава Минздрава республики. - Кроме того, мы совместно с главным врачом госпиталя приняли решение восстановить закрытые 15 лет назад помещения для водолечения с душем Шарко, ваннами и другим оборудованием».