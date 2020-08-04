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Минздрав Карелии подозревает у двух пациентов повторные случаи заражения коронавирусом

Новости. Общество
09:17, 05 Августа 2020
фото: © Станислав Красильников/ТАСС
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Об этом сообщил глава Минздрава Карелии в соцсети.

Михаил Охлопков на своей странице "ВКонтакте" рассказал о возможных рецидивах COVID-19 в республике.

"Сложно говорить о повторных случаях инфицирования или заболевания ковид. Это связано с длительным выделением вируса из организма. Но настораживают два случая в Карелии. Это обычные люди средних лет без особых хронических заболеваний и сниженного иммунитета. Все алгоритмы лечения, диагностики и динамического контроля соблюдены", – написал министр здравоохранения.

Глава Минздрава Карелии сообщил нашему изданию, что у пацентов подозревают повторное заражение.

"Это может быть длительное рецидивирующее выделение вируса. Также вирус может мутировать", – добавил Михаил Охлопков.

Напомним, по состоянию на 5 августа число инфицированных в республике возросло до 2466, за сутки – 48 новых случая ковида.

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