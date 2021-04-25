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Минздрав Карелии призывает горожан поблагодарить врачей

Новости. Общество
07:25, 26 Апреля 2021
фото: © Столица на Онего
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Министерство здравоохранения Республики Карелия запускает онлайн-марафон в поддержку врачей скорой помощи накануне их профессионального праздника.

Минздрав Карелии запустил онлайн-марафон в поддержку врачей в честь празднования Дня работника скорой медицинской помощи, который отмечают 28 апреля. Об этом информирует паблик министерства.

В Минздраве предлагают горожанам поделиться историями спасения пациентов силами медиков скорой помощи.

«Начиная с 24 апреля и по 28 апреля включительно опубликуйте на своей открытой странице во Вконтакте вашу историю спасения бригадой скорой медицинской помощи чьей-то жизни с хэштегом #СпасибоСкораяКарелия или оставьте её в сообщениях группы Министерства здравоохранения Республики Карелия. Самую интересную историю и самое оригинальное поздравление мы опубликуем», — говорится в сообщении.

Таким образом авторы онлайн-марафона намерены отблагодарить врачей за их труд.

«Ежедневно бригады службы скорой медицинской помощи Республики Карелия выполняют благородную миссию спасения жизни. Часто мы не успеваем поблагодарить их», — сообщают организаторы акции.

Ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков оригинально поздравил мужчин с 23 Февраля. Он пожелал мужчинам беречь себя, чтобы сократить гендерный разрыв.

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