Минздрав Карелии прокомментировал информацию об обысках в Медвежьегорской ЦРБ

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков прокомментировал ситуацию с обысками в Медвежьегорской ЦРБ.
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков прокомментировал ситуацию с обысками в Междвежьегорской центральной районной больнице, информация о которых появилась сегодня, 26 января.
«В СМИ и мессенджерах появилась информация об обысках в Медвежьегорской ЦРБ. В больнице идут следственные действия. Минздрав Карелии не комментирует работу правоохранительных органов, — написал Михаил Охлопков. — Медицинская организация работает в штатном режиме. Учреждение оказывает всю необходимую помощь правоохранительным органам».
Напомним, ранее «Столице на Онего» стало известно об обысках, которые провели в ЦРБ сотрудники Следственного комитета РК и Управления ФСБ Карелии. По информации из источника в силовых структурах, причиной стали ковидные выплаты.
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