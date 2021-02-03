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Минздрав Карелии прокомментировал ситуацию с перевозкой коронавирусной больной из Сегежи в Петрозаводск

Новости. Общество
16:45, 04 Февраля 2021
фото: © Минздрав Карелии
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Сегодня из-за крика о помощи в соцсети Минздрав перевел пациентку, заболевшую ковидом, из Сегежской больницы в госпиталь в Петрозаводск.

Как рассказали в пресс-службе Минздрава Карелии, сегодня в социальных сетях размещена информация о пациентке С. из Пудожа, госпитализированной для лечения коронавирусной инфекции в специализированное инфекционное отделение Сегежской центральной районной больницы. Информация содержала требование о переводе пациентки в монопрофильный ковидный центр на базе Госпиталя для ветеранов войн, так как в Сегеже "никакой помощи нет".

"Пациентка С. поступила в инфекционное отделение Сегежской ЦРБ 2 февраля. Ей проведены все исследования, включая ПЦР-исследование на наличие коронавируса, КТ-исследование, выявившее острую двустороннюю пневмонию. Лечение назначено в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России по лечению коронавирусной инфекции. Пациентка пробыла в больнице под наблюдением квалифицированных специалистов ЦРБ чуть более суток. Сегодня больная не лихорадит, хрипов нет, сатурация 98 – состояние средней степени тяжести. Вместе с тем с учетом наличия сопутствующих патологий больная переведена в Петрозаводск, в ковидный центр на базе госпиталя. В экстренной госпитализации в ковид-центр по тяжести состояния пациентка не нуждалась", - сказали в Минздраве.

По словам ведомства, во всех межрайонных ковидных отделениях, включая инфекционное отделение Сегежской ЦРБ, созданы условия для лечения пациентов с коронавирусом, в том числе с тяжелой пневмонией. Кроме того, врачам доступны онлайн-консультации по трудным случаям заболевания с ведущими специалистами республики в области лечения COVID-19.

Вопросы экстренного или планового перевода в петрозаводский монопрофильный центр решаются специалистами в зависимости от тяжести состояния больного.
В 2020 году в ковид-центре на базе госпиталя получили лечение 2049 человек, в том числе 676 – больные коронавирусом из районов республики, из них 46 – направлены на госпитализацию из Сегежской ЦРБ. В январе 2021 года в ковидном стационаре на базе госпиталя пролечено 77 больных из районов Карелии.

Напомним, пост о помощи маме разместила в соцсети пудожанка, а ранее спасти мужа просила сегежанка. Мужчину, к сожалению, спасти не успели, а жительницу Пудожа привезли в ковид-центр вовремя.

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