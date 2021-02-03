"Помогите!": снова врачам из Петрозаводска пришлось спасать жизнь пациентки Сегежской больницы

Жительница Пудожа написала в соцсети крик о помощи, призывая всех, кто может помочь, спасти ее тяжело заболевшую маму.

"В моей семье случилась беда, моя мама (53 года) попала в Сегежскую ЦРБ. 28 января у нее поднялась температура, мама вызвала врача с Пудожской ЦРБ. Врач приехал, осмотрел, выписал лечение, сказал, что будут звонить каждый день, но так никто не позвонил. Состояние стало ухудшаться, мы вызвали ночью "скорую", "скорая" приехала, сделала укол, послушали ее легкие и сказали, что они чистые. Через день мы сами поехали в нашу больницу, и нам сказали, что у мамы сильное поражение легких. К вечеру ее транспортировали в Сегежу, но и там никакой помощи нет. Чтобы позвать на помощь, маме нужно встать с кровати, при попытке подняться она падает. На сегодняшний день у нее температура держится, сильный кашель, она задыхается. Мы хотим добиться транспортировки в Петрозаводск. Мы сами готовы оплатить вертолет, главное, чтобы оправить ее туда. Помогите, если кто-то может", - написала пудожанка.

В результате сегодня ее маму на вертолете перевезли в Петрозаводск.

"Маму транспортирую, ждем прибытия в госпиталь", - написала благодарная девушка.

Ранее, 9 января, жительница Сегежи в соцсетях написала буквально крик о помощи, что ее 52-летний супруг заболел пневмонией и находится в местной больнице в тяжелом состоянии. По словам сегежанки, спасти ее мужа в Сегеже не могут, с каждым днем ему становится все хуже и хуже. В результате Минздрав увидел ее пост и перевез заболевшего мужчину в Петрозаводск, но, к сожалению, врачи ковид-центра спасти его не смогли, было слишком поздно.

После смерти 52-летнего сегежанина Минздрав организовал проверку в Сегежской ЦРБ.