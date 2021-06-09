Минздрав Карелии рассказал о срочных вылетах санавиации

Четверых пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи в специализированных отделениях, транспортировали в Петрозаводск вертолетом санитарной авиации.

Из Беломорска в региональный сосудистый центр на базе Республиканской больницы им. В. А. Баранова доставили 61-летнюю женщину с тяжелым сердечно-сосудистым заболеванием, в Детскую республиканскую больницу — подростка 15 лет с травмами, полученными в результате дорожно-транспортного происшествия. Этим же рейсом из Медвежьегорска забрали мужчину 55 лет, который госпитализирован в Республиканский онкологический диспансер. В Пудож вылетали за 55-летней женщиной с тяжелой хирургической патологией. Об этом информирует Минздрав Карелии.

По словам заместителя главного врача Республиканской больницы им. В. А. Баранова Олега Лукина, с начала года вертолет санитарной авиации совершил 90 вылетов. Эвакуировано 132 пациента, из них 20 детей, в том числе детей в возрасте до одного года — 7.

В этом году больных транспортирует выигравшая аукцион авиакомпания «СКОЛ».

«Эвакуация пациентов производится на вертолете МИ-8 АМТ, оснащенном специальным медицинским модулем, позволяющим оказывать полноценную медицинскую помощь пациенту на борту вертолета, проводить реанимационные мероприятия. Технические особенности вертолета позволяют осуществлять оперативную эвакуацию не только на территории республики, но и далеко за ее пределы. К полетам привлекаются только первоклассные пилоты, у которых есть допуск для посадок на неподготовленных площадках и выполнения полетов в темное время суток», — говорится в сообщении Минздрава.

Ранее сообщалось, что врачи санавиации доставили троих новорожденных малышей из Карелии в клинику Санкт-Петербурга.