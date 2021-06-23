Минздрав Карелии сообщил о перебоях с записью на вакцинацию от ковида на сайте Госуслуг

Технические перебои на сайте Госуслуг создают проблемы для желающих записаться на вакцинацию от коронавируса.

По техническим причинам на портале Госуслуги возникли проблемы с записью на вакцинацию, информирует Минздрав Карелии.

«Тем не менее, вы можете записаться на процедуру, воспользовавшись кнопкой „Записаться в лист ожидания“, которая располагается в правом нижнем углу. Также вы можете записаться на вакцинацию, обратившись на горячую линию 122 или в регистратуру поликлиники», — информирует паблик министерства.

Ранее сообщалось, что правительство Карелии вместе с МВД ищут в соцсетях создателей фейковых новостей о коронавирусе.