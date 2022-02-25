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Минздрав Карелии создал свой дата-центр

Новости. Общество
15:31, 01 Марта 2022
фото: © Михаил Охлопков / ВК

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Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал о существовании в ведомстве собственного Центра обработки данных.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков написал, что для устойчивой работы информационных систем в здравоохранении используются современное программное обеспечение и техника. Одной из самых известных и наиболее применяемых систем является «Промед», используемая во всех медицинских организациях Республики Карелия.

«Для безопасного и корректного функционирования системы „Промед“ в Карелии существует собственный Центр обработки данных, подведомственный Минздраву Карелии. ЦОД оснащён мощными серверами и самыми актуальными программными решениями. Основную работу выполняют 14 серверов, являющихся компонентами систем виртуализации», — рассказал Охлопков.

Суммарные показатели этих серверов, по словам министра здравоохраненя, впечатляют: 1300 процессорных ядер, 10 терабайт оперативной памяти и 340 терабайт — объём систем хранения данных. И это не предел.

Михаил Охлопков отметил, что все сервера защищены физически и с помощью соответствующих программ.

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