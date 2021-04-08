Минздрав Карелии запустил портал для очередников на льготное зубопротезирование

Жители Карелии, записанные на бесплатное зубопротезирование, смогут отслеживать свою позицию в очереди на специальном интернет-ресурсе.

Запуск нового портала для льготников анонсировал на своей странице в соцсети глава Минздрава Михаил Охлопков.

"Моя принципиальная позиция – здравоохранение должно быть максимально открыто для граждан. Поэтому мы внедряем современные онлайн технологии на наших ресурсах. Сегодня на сайте Республиканского медицинского информационно-аналитического центра в тестовом режиме запустили информационный портал, на котором граждане, записанные на льготное зубопротезирование, могут отслеживать свою позицию в очереди", - пишет министр.

По словам Михаила Охлопкова, удобный интерфейс позволит достаточно быстро увидеть свой номер в очереди с любого устройства: компьютера, планшета или смартфона.

Новый интернет-ресурс пока работает в тестовом режиме.

"В ближайшее время мы планируем также создать электронную платформу для отслеживания операций по эндопротезированию суставов и всех видов операций по профилю высокотехнологичной медицинской помощи", - отметил глава Минздрава республики.