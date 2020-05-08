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Минздрав назвал безопасные сроки проведения ЕГЭ

Новости. Общество
22:00, 08 Мая 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов
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Эпидемиологическая ситуация вряд ли изменится настолько, что сдавать Единый госэкзамен в июне будет безопасно, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума фракции "Единая Россия".

По словам Мурашко, это станет возможным ближе к сентябрю, пишет "Российская газета".

"На июнь точно ориентироваться нельзя, – сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос. – Если ситуация будет позволять, возможно, это август-сентябрь".

Для решения о проведении экзаменов, по словам Мурашко, сначала необходимо посмотреть на ситуацию. А именно – как на нее повлияют послабления в режиме самоизоляции для производств и т.п.

"Не буду какие-то конкретные даты называть, но ближайшие два месяца – май и июнь – рассматривать точно не надо", –резюмировал Мурашко.

Он сообщил, что Минздрав передал рекомендации по поводу проведения ЕГЭ Минпросвещения и лично министру Сергею Кравцову.

Ранее сообщалось, что единый государственный экзамен может быть перенесен на вторую половину лета в 2020 в году из-за пандемии Covid-19.

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