Минздрав назвал сроки выпуска первых вакцин от коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что первые упаковки вакцин от коронавируса будут выпущены в течение двух недель.

По его словам, первыми вакцинацию пройдут медики на добровольной основе, пишут "Известия".

"В любом случае вакцинация будет добровольной. И те медики, которые уже имеют иммунитет, – таких до 20% медицинских работников встречается, в разных организациях разное количество, – там вакцинация, мы считаем, что не нужна. Поэтому будет предлагаться непосредственно на выбор медицинскому работнику", – заявил министр на брифинге в среду, 12 августа.

Он также отметил, что россияне, которые получат вакцину, смогут фиксировать свое самочувствие в специально созданном для этого мобильном приложении. Кроме этого, была создана информационная система, где будут фиксироваться реакции людей на вакцину.

Мурашко добавил, что Минздрав рекомендует вакцинировать от коронавируса от 80 до 85% медицинских работников в стране.