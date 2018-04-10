"Минздрав объяснил, почему в Карелии перебои с бесплатными лекарствами "

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Задержки выдачи бесплатных лекарств для лечения диабета карельским льготникам вызваны ужесточением требований к госзакупкам.
Об этом сообщила сегодня на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике и.о. первого заместителя министра здравоохранения Елена Кузьмичева.
Она ответила на жалобы жителей Карелии, которые имеют право на получение бесплатного инсулина, тест-полосок и других медикаментов, но не могут их получить в аптеках.
Подробнее о ситуации читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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