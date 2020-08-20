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Минздрав отказался от идеи обязательных тестов на алкоголизм для водителей

Новости. Общество
22:00, 20 Августа 2020
фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов
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Минздрав отказался от идеи обязательных тестов на алкоголизм для водителей. Вместо данного теста врачи будут делать другие назначения.

Министерство здравоохранения доработало поправки, которыми предлагается внести изменения в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств, пишет РБК со ссылкой на "Коммерсантъ", который ознакомился с финальной редакцией приказа Минздрава по введению с 1 января будущего года нового порядка получения медицинских справок.

Ведомство, как отмечает издание, окончательно отказалось от идеи обязательных тестов на алкоголизм, с помощью которых в крови выявляется СDT-маркер, для тех, кто намерен сдать экзамены на водительские права или хочет поменять удостоверение по истечении срока годности.

Вместо этого врач психиатр-нарколог назначит "лабораторные исследования крови и (или) мочи" при выявлении "симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами".

В пресс-службе Минздрава сообщили газете, что проект поправок подготовлен и направлен на рассмотрение рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины" в сфере здравоохранения.

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