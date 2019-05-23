Минздрав предложил жителям Карелии поблагодарить медиков за труд

Жители республики могут выразить благодарность медицинским работникам за их труд, такую идею предложил региональный Минздрав.

В преддверии Дня медицинского работника, который отмечается 16 июня, Минздрав Карелии предлагает жителям республики выразить благодарность медицинским работникам за их труд", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в учреждениях здравоохранения Карелии сегодня работают более 15 тысяч человек.

Сказать спасибо медикам можно заполнив форму обращения на сайте, по электронной почте или в соцсетях.

Также можно отправить письмо в Минздрав Карелии почтой по адресу: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.6.

Направлять обращения можно до 10 июня.

Медицинские работники, набравшие наибольшее количество добрых отзывов, будут отмечены в рамках торжества, посвященного профессиональному празднику.