Минздрав высказался против запрета абортов в России

Замглавы Минздрава России Татьяна Яковлева заявила, что запрет абортов категорически недопустим.

"Никакими запретительными мерами – я сама педиатр, и сразу об этом говорю - мы не решим проблему, мы, наоборот, ее усугубим. Потому что это приведет и к повышению материнской смертности, и младенческой смертности, криминализации обстановки. Ни в коем случае!", – сказала замглавы минздрава России Татьяна Яковлева.

По ее словам, снижать число абортов государству успешно удается за счет программ поддержки и консультирования женщин, причем статистика положительная. Так, отметила она, в 2013 году в России было сделано 881,37 тысяч абортов, из них 582 тысяч – по желанию женщины. В 2018 году было сделано 567,18 тысяч абортов, по желанию женщины – 294,45 тысяч, пишет "Интерфакс".

"Раньше более 50% хотели делать аборт, то теперь менее 50%. Женщины уже стараются не делать аборты", – сказала Яковлева.

Она добавила, что нужно, во-первых, вести работу с медицинским персоналом, чтобы он был заинтересован мотивировать женщину не делать аборт, а во-вторых, организовать социальную помощь женщине и молодой девушке, чтобы она могла сохранить ребенка.