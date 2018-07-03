Мирошник дала прогноз на исход матча между Россией и Хорватией на ЧМ-2018

Встреча российских футболистов со сборной Хорватии завершится победой хозяев Чемпионата мира, считает глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

Напомним, 1 июля сборная России обыграла испанских соперников и впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу, где встретится с хорватами.

Матч между Россией и Хорватией состоится в эту субботу. На сегодняшней встрече с главой Петрозаводска журналисты поинтересовались у Ирины Мирошник, смотрит ли она футбол, и попросили сделать прогноз на исход матча 7 июля.

"Я футбол не смотрю, но, конечно же, слежу за событиями, - сказала она. – И конечно, очень радуюсь из патриотических чувств за такие успехи нашей команды. Четвертьфинал – это для нас уникальное событие и очень радостное для всех. Аппетит, как известно, приходит во время еды. Поэтому, конечно, хочется чтобы и дальше мы так же триумфально в полуфинал прошли".

На вопрос, как закончится матч между российскими и хорватскими футболистами, Ирина Мирошник сказала:

"Счет будет 2:3 в нашу пользу".