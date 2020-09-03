Мирошник: "Дороги в Петрозаводске будут отремонтированы в срок"

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник сообщила, что ремонт в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" завершается в этом году в положенные сроки.

Как пояснила Ирина Мирошник, по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» подрядчику осталось сделать порядка пяти процентов ремонта дорог по набережной Варкауса, улицах Калинина и Первомайскому проспекту.

"Ресурсные организации обновляли свои коммуникации, поэтому дорожники ждали, чтобы работы были синхронизированы, и новое дорожное покрытие было устроено уже после окончания работ по сетям", - сказала Ирина Мирошник.

В то же время продолжается контроль за качеством выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов и готового покрытия. Накануне очередные пробы были взяты на отремонтированном тротуаре на набережной Варкауса.

"По толщине слоя мы видим первично, что все в порядке: должно быть 5 сантиметров, а пробы дали показатель в 5,5 сантиметра. Дальше керны поедут в лабораторию и там по составу, по структуре асфальта будут сделаны следующие выводы, - пояснила глава Петрозаводска. - Более 80 проб уже взяли по ремонтируемым участкам. Результаты хорошие. Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершается в этом году в сроки: погода не подводила, и подрядчик справляется с объемами".