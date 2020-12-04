Мирошник хочет, чтобы водители "маршруток" работали "в рубашках и галстуках"

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник заявила, что ее не устраивает состояние дел с пассажирскими перевозками в городе, поэтому нужна реформа.

Эта тема обсуждалась на встрече представителей различных уровней власти и местных предпринимателей, которые сейчас осуществляют пассажирские перевозки в столице Карелии.

По словам мэра, власти не могут предъявить автоперевозчикам серьезных претензий (например, за состояние салонов автобусов или внешний вид водителей), так как во всем мире этот бизнес дотируется из бюджета, а наши перевозчики не получают ничего.

"Были бы и у нас водители в рубашках и галстуках, если бы компании получали дотации", – сказала Мирошник.

О чем договорились на встрече, читайте здесь.