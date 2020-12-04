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Мирошник хочет, чтобы водители "маршруток" работали "в рубашках и галстуках"

Новости. Общество
14:47, 05 Декабря 2020
фото: Столица на Онего
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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник заявила, что ее не устраивает состояние дел с пассажирскими перевозками в городе, поэтому нужна реформа.

Эта тема обсуждалась на встрече представителей различных уровней власти и местных предпринимателей, которые сейчас осуществляют пассажирские перевозки в столице Карелии.

По словам мэра, власти не могут предъявить автоперевозчикам серьезных претензий (например, за состояние салонов автобусов или внешний вид водителей), так как во всем мире этот бизнес дотируется из бюджета, а наши перевозчики не получают ничего.

"Были бы и у нас водители в рубашках и галстуках, если бы компании получали дотации", – сказала Мирошник.

О чем договорились на встрече, читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Njkdez
2020-12-05 16:05:04
У мирошник дружок экс председатель Петросовета по Петрозаводску мотался в костюмчике и с галстучком. Респектабельным и внушительным желал казаться, по итогу, пыль в глаза пускал.
ПлачУ и ПлАчу
2020-12-05 15:50:37
Что-то при Гене молчала - сколько получала? Не стыдно оставаться?
ПлачУ и ПлАчу
2020-12-05 15:49:48
Если транспортом будет владеть  город, как во всех цивилизациях, то все упрощается. Транспорт будет ДЛЯ людей, ДЛЯ безопасности и снижения движения, а не для наживы.
Саныч
2020-12-05 14:55:56
Не передергивайте факты в заголовке.
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