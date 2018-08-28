Мирошник объяснила, благодаря чему все школы удалось подготовить к зиме раньше обычного

Работы по промывке и опрессовке, необходимые для начала отопительного сезона, завершены во всех образовательных учреждениях Петрозаводска.

Об этом во вторник сообщила начальник городского управления образования Любовь Иконникова на совещании в мэрии, посвященном подготовке школ к новому учебному году.

"В соответствии с договорами на выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту систем горячего водоснабжения и теплоснабжения в зданиях муниципальных образовательных организаций, работы по промывке и опрессовке инженерных систем отопления всех объектов образования осуществляет МУ "Центральное ремонтно-строительное управление". В настоящее время промыто и опрессовано 100% от общего числа зданий социальных объектов", - сказала она.

По мнению главы Петрозаводска Ирины Мирошник, в том, что работы, необходимые для начала отопительного сезона, еще до 1 сентября завершены во всех 120-ти образовательных учреждениях города, "большая заслуга муниципального учреждения".

"Еще очень свежа в памяти ситуация 2010-го, 2011-го гг., когда по заведенной практике сторонние организации осуществляли обслуживание наших школ и садиков, и мы иногда в сентябрь месяц входили с 50%-ной готовностью учреждений. Притом что отопительный сезон традиционно в них начинается раньше, чем в жилом фонде. И тогда было принято решение о передаче этих функций ЦРСУ, и мы, собственно, получили нужные нам результаты", - отметила Ирина Мирошник.

Директор МУ "ЦРСУ" Инна Шабаева во время совещания была награждена Почетной грамотой Петрозаводска "за добросовестный, плодотворный труд, профессионализм и большой личный вклад в создание благоприятных условий для эффективного функционирования муниципальных образовательных учреждений столицы Карелии".

Напомним, новый учебный год начнется для юных жителей Петрозаводска 3 сентября.