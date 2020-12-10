Мирошник проинспектировала лыжную трассу "Фонтаны" в Петрозаводске

Глава Петрозаводска провела выездное совещание по вопросам развития городской лыжной трассы "Фонтаны"

Выездное совещание было посвящено вопросам развития лыжной трассы, информируют в пресс-центре мэрии города.

Сообщается, что в 2020 году проведены дренажные работы на участке трассы до местечка "Развилка". Выравнена и существенно расширена автопарковка, установлены новые фонари, видеонаблюдение и беспроводной Интернет. Организован временный пункт питания.

Трасса работает круглый год, совершенствуется инфраструктура, заявляют в мэрии.

"Руководитель МУ "Дирекция спорта" Василий Филин также рассказал о планах по созданию вблизи стартовой поляны городского лесного зеленого стадиона, который будет вписан в существующий ландшафт. Там могут появиться туристский городок, игровая зона, площадка для сдачи норм ГТО, тир и другие объекты для детей, взрослых и семейного активного отдыха", - говорится в сообщении петрозаводской администрации.

Ранее сообщалось, что шквалистый ветер повалил деревья на трассе "Фонтаны" в Петрозаводске.