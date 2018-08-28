Мирошник рассчитывает "на конкретные результаты по улучшению состояния здоровья детей" в школах

"Мы рассчитываем на конкретные результаты по улучшению состояния здоровья детей в связи с грамотной организацией учебного процесса уже в течение этого года", - заявила глава Петрозаводска.

Вопрос об улучшении здоровья подрастающего поколения был поднят на сегодняшнем совещании в мэрии, посвященном подготовке муниципальной системы образования к началу нового учебного года.

"Я хочу особо пояснить, что хотя история применения технологий здоровьесбережения в школах насчитывает много лет, в этом году необходимо уйти от формализации их использования. В условиях, когда в Петрозаводске пока еще есть школы со второй сменой обучения, необходимо очень грамотно и вдумчиво внедрять технологии сбережения здоровья учащихся при организации учебного процесса: проводить проветривание помещений, организовывать санитарные мероприятия", - сказала Ирина Мирошник.

По словам главы Петрозаводска, городской комитет социального развития и методисты Центра развития образования работают в этом направлении с весны. Особое внимание предполагается уделить обучению и воспитанию детей с проблемным здоровьем; планируется также усилить профилактическую работу с учащимися.

"Мы рассчитываем на конкретные результаты по улучшению состояния здоровья детей в связи с грамотной организацией учебного процесса уже в течение этого года", - сказала Ирина Мирошник.

Глава города также отметила назревшую необходимость разработки единой системы дизайна фасадов и помещений учреждений образования.

"Управлению образования совместно с управлением архитектуры и градостроительства я даю поручение разработать регламент по применению цветовой гаммы, элементов декора, которые должны использоваться в образовательных организациях. Эту работу мы организуем в течение сентября и будем помогать учебным организациям в дальнейшем", - сказала Ирина Мирошник.