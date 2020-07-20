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Мирошник рассказала о "грандиозных работах" по ремонту Онежской набережной

Новости. Общество
14:18, 21 Июля 2020
фото: Столица на Онего
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Ремонт набережной Онежского озера, который ведется в Петрозаводске, предусматривает замену покрытия некоторых участков – оно будет сделано из натурального камня.

Об этом в эфире телеканала "Ника плюс" рассказала глава города Ирина Мирошник.

"Выполняются работы по мощению набережной. Материалы – натуральный камень, который будет применяться, он гораздо величественнее и более подобающий для столь важного для нас туристического и культурного объекта", - сказала мэр Петрозаводска.

По ее словам, на 2020 год запланирован ремонт 36 участков набережной. А на будущее запланированы "более грандиозные работы", заявила Мирошник.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Нина Сергеевна
2020-07-21 16:41:40
Верните прямые выборы мэра . назначенцы могут только ....и авторитета у жителей не имеют . тем более . избираются всяким криминалом .
Валя
2020-07-21 16:22:06
Ведь недавно делали набережную,потом там что то обвалилось?
Деньги огромные на замену камешков у мэрии, проходила мимо ,видела, мигранты ковыряли камни....
Ну что ж, трое из "известной" восьмёрки уже прославились, ждём с следующих?
Серж
2020-07-21 16:10:30
Набережная у нас хорошая . красивая , а мэрия почему то нет .
тетка
2020-07-21 15:57:20
Грандиозна у нас только коррупция.
Изя
2020-07-21 15:24:32
Во даёт !!! После ареста "спикера" любой порядочный человек в отставку ушёл бы . да не тут то было :)
zanoza
2020-07-21 15:52:27
Изя, такие не уходят, таких уходят :)
насмешница
2020-07-21 15:46:58
Изя,
отряд не заметил потери бойца, даже двух
goo
2020-07-21 16:07:55
насмешница, то не бойцы были. Смотрящие.
насмешница
2020-07-21 16:25:04
goo,
ну. как их ни назови, а официальных комментариев не последовало
zanoza
2020-07-21 15:05:19
Грандиозные работы под не менее грандиозные откаты?
насмешница
2020-07-21 16:26:41
zanoza,
экономика РОЗ цветет пышным цветом
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