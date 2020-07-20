Мирошник рассказала о "грандиозных работах" по ремонту Онежской набережной

Ремонт набережной Онежского озера, который ведется в Петрозаводске, предусматривает замену покрытия некоторых участков – оно будет сделано из натурального камня.

Об этом в эфире телеканала "Ника плюс" рассказала глава города Ирина Мирошник.

"Выполняются работы по мощению набережной. Материалы – натуральный камень, который будет применяться, он гораздо величественнее и более подобающий для столь важного для нас туристического и культурного объекта", - сказала мэр Петрозаводска.

По ее словам, на 2020 год запланирован ремонт 36 участков набережной. А на будущее запланированы "более грандиозные работы", заявила Мирошник.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".