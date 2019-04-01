Митрополит из Карелии награжден медалью генералиссимуса Суворова за книгу "Апокалипсисы революции"

Митрополит Константин награжден медалью генералиссимуса А.В. Суворова и дипломом за книгу «Апокалипсисы революций», сообщается на сайте Карельской епархии.

На минувшей неделе 27 марта в Санкт-Петербурге в Балтийском государственном техническом университете "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова состоялось заседание Секции междисциплинарных проблем науки и образования РАЕН, членом призидиума которой является митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.

На заседании владыка был награжден медалью генералиссимуса Александра Суворова "За вклад в патриотические традиции Отечества" и Дипломом победителя во Всероссийском литературном конкурсе имени генералиссимуса А.В. Суворова в номинации "Публицистика" за книгу "Апокалипсисы революций".

Ранее сообщалось, что "Апокалипсисы революции" книга является научно-популярным изданием и представляет собой сборник избранных исторических статей, собранных автором за более чем 20-летний период научной и литературной деятельности, рассказали в пресс-службе епархии.

"Автор исследует причины возникновения, процессы развития, а также трагические последствия революционных событий. На примерах известных и малоизвестных событий русской и связанной с ней мировой истории исследует ментальные основы русского мира, доказывает непреходящее значение Православной веры, как основной силы, противостоящей внутренним и внешним угрозам. Сочетая методы историософского анализа и научного исторического исследования, автор доказывает, что любая революция есть бунт деструктивных сил против божественного миропорядка", - отметили в пресс-службе епархии.