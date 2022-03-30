Митрополит Константин: «Никакие невзгоды, эпидемии, ни горе, ни смерть не должны затмить этой радости»

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин поздравил жителей республики со Светлым Христовым Воскресением.

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин обратился к православным верующим с пасхальным посланием. Оно опубликовано сегодня на сайте Карельской епархии.

«С любовью о Христе Воскресшем от всей души, радостной и ликующей, поздравляю вас, дорогие мои, с величайшим праздником – Светлым Христовым Воскресением!

Все наши мысли и чувства вновь озаряются неземным светом Воскресения Христова. Божественная, оживотворяющая энергия Воскресения проницает все времена: прошлое, настоящее и будущее. Освобождение Воскресением от абсолютной власти смерти дано всем нам – и тем, кто пришел в эту жизнь, и тем, кто придет после нас. Для всех открылось Небо. Пасхальная радость снова наполняет наши сердца.

Дорогие отцы, братия и сестры! Христос Воскресе! Сколько глубокого смысла, какое богатство содержания, сколько светлой радости в этих двух словах! Никакие наши временные невзгоды, эпидемии, ни горе, ни смерть близких не могут, не должны затмить этой всеобъемлющей вневременной радости. Потому что не здесь наша постоянная жизнь, здесь лишь скоротечное пребывание, приготовление к Вечной жизни, а она – у Бога. Там встретимся мы со всеми, кого мы любили, кого утратили, и с радостью друг друга обымем: там Вечная Пасха, там Вечная жизнь. Поэтому Пасха для нас – это не воспоминание событий прошлого. Это реальная встреча в вере и счастье со Христом, в ком наше сердце, давно узнав смерть, встретило вечную жизнь. Дух Божий пребывает в нас, поскольку Тот, Кто воскресил Иисуса из мертвых, оживотворил и наши смертные тела, которые воскреснут в конце человеческой истории. Сын Божий не просто на время облекся в человеческое тело, плоть, но нераздельно соединился с ней и по Вознесении сядет одесную Бога Отца. Пасха Господня – это избавление нас от рабства греху и диаволу и соединение со Христом: Пасха – нетление, мира спасение!

По завету Спасителя о любви к Богу и ближним, по примеру наших героических современников будем же стоять в вере и правде, заботиться о духовно-нравственном воспитании детей и молодежи, о немощных и страдающих людях, о церковном окормлении воинства, о находящихся в узах и беженцах, о детях, лишенных родительской ласки, о возрождении и строительстве храмов Божиих. Дай Бог, чтобы все наши соотечественники и сограждане через различные виды церковного служения приобщались к спасительной Пасхальной радости.

Господь Иисус Христос Своим Воскресением открыл нам новую жизнь в Боге и с Богом в Вечности. Ибо воистину Воскресе Христос! Аминь».

Напомним, православная Пасха отмечается завтра, 24 апреля.