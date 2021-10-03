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«Мне нужна была моральная поддержка и бытовая помощь»

Новости. Общество
16:02, 03 Октября 2021
фото: © Наталья Соколова / «Столица на Онего»

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Учитель английского языка школы № 1 Питкяранты Александр Якушев не смог попасть в число лауреатов Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021».

В минувшую среду, 29 сентября, в Ростове-на-Дону на площадке лицея № 11 прошел, как отметили члены жюри, судный день: были объявлены имена лауреатов Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021». Из 85-ти участников состязания после трех испытаний во второй тур попали 15 счастливчиков. Победителя конкурса «Учитель года Карелии – 2021» Александра Якушева среди них не оказалось. Теперь учитель английского языка их школы №1 Питкяранты продолжит следить за борьбой коллег за звание лучшего педагога уже как зритель.

Почему же Карелия в очередной раз осталась без Большого хрустального пеликана – главного приза конкурса «Учитель года России»? Как оценивает свое выступление Александр Якушев, который после окончания Карельского государственного педагогического университета вернулся в родную школу №1 в Питкяранте и на днях отметит 20-летний юбилей своей трудовой деятельности? С какими проблемами сегодня сталкиваются педагоги?

Александр Якушев дал эксклюзивное интервью «Столице на Онего» сразу после оглашения результатов первого тура всероссийского конкурса:

- В одно время мне никто и не предлагал участвовать в конкурсе, в другое - я не был внутренне готов. У меня огромная нагрузка в школах. В школе №1 работаю 20 лет, пять из которых я по совместительству преподаю в школе №2. Это вынужденная мера. В районе не хватает учителей английского языка. Нехватка кадров – это проблема №1. Сейчас нагрузки поменьше, поскольку нет классного руководства. А когда я был классным руководителем, не мог оставлять детей на долгое время. А конкурс требует много времени и сил. Но в этом году я собрался, решился и дошел хоть и не до финала, но достаточно далеко. Я всем доволен. Это опыт.

Я приехал в Ростов-на-Дону за счет средств, которые были выделены министерством образования Карелии. Мой сопровождающий – моя супруга – приехала за свой счет. Мы оплатили и дорогу, и проживание. Здесь сопровождающих обеспечили только питанием и экскурсионной программой.

К сожалению, у Карелии уже много лет нет денег на сопровождающих. Мне нужна была моральная поддержка, бытовая помощь. Супруга знает меня, как никто другой. Поэтому я принял решение поехать с женой. Хоть и за свой счет.

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