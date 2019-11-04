Подписаться
Новости. Общество
13:07, 04 Ноября 2019
фото: Столица на Онего

"Мне задают очень много вопросов на эту тему, люди подходят в общественных местах"

Загрузка...

Гендиректор "Кареллеспрома" Павел Дегтярев объяснил в суде, почему его нравственные страдания стоят два миллиона рублей.

В Петрозаводском городском суде началось рассмотрение иска о защите чести, достоинства и деловой репутации гендиректора "Кареллеспрома" Павла Дегтярева, который потребовал миллион рублей с заслуженного журналиста Карелии Светланы Лысенко и столько же с делового издания "Вести Карелии" в качестве морального вреда за статью о многомиллионной премии, которую ему назначили акционеры от республиканского правительства.

Напомним, Светлана Лысенко в серии публикаций первой рассказала о беспрецедентной для небогатого региона денежной выплате хозяйственному руководителю "Кареллеспрома" (на тот момент – государственного предприятия). В иске речь идет о статье от 11 июля нынешнего года "Ложка дегтя в бочке лесного меда: за что гендиректор "Кареллеспрома" получил 26 миллионов премии?".

В ходе первого заседания стороны озвучили свою позицию. В частности, представитель издания "Вести Карелии" заявила, что считает иск не подлежащим удовлетворению, поскольку в статье использованы оценочные суждения экспертов, которые являются их мнением и не могут быть опровергнуты. К тому же, часть оспариваемых фраз не относится к гендиректору Павлу Дегтяреву, поскольку, по Уставу лесопромышленного холдинга стратегические и тактические задачи решаются советом директоров.

Судья попросила Павла Дегтярева пояснить, почему он указал в иске такой размер компенсации морального вреда, и в чем конкретно выражались его нравственные страдания.  

"Мне очень тяжело стало передвигаться по городу, - заявил Дегтярев, который на суде присутствовал лично. - Мне задают очень много вопросов на эту тему. Люди дезинформированы, они подходят ко мне и задают какие-то вопросы в негативном ключе. В общественных местах подходят… Потому что каждая публикация сопровождалась моими фотографиями, и я стал достаточно медийным персонажем в городе".

Также Дегтярев сказал, что его "эти деньги не интересуют".

"Меня интересует вопрос восстановления моей деловой репутации. Сумма была обозначена, чтобы придать значимость этому вопросу. Я готов эту сумму отправить на благотворительность – без проблем. Если она будет выиграна".

"Категорически не согласна с предъявленным иском, – заявила журналист Светлана Лысенко. – Мне кажется, вред деловой репутации руководителю компании причинили не оценки экспертов, а многомиллионная премия, которую он получил на фоне непростой социально-экономической обстановки в республике".

Следующее заседание по делу состоится 12 ноября. Подробнее об иске читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-11-04 14:03:09
Партийцы и кгб-шники отставные в разные годы там работали. Они не простят общественного резонанса.
баян
2019-11-04 14:02:19
если деньги не интересуют зачем обозначили сумму? И хватит себя пиарить
Изя
2019-11-04 13:52:06
Да вопросов много задают )) А государственные деньги 28 лямов где ? Ответа только нет . :)
Писарев
2019-11-04 13:40:59
МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в России на сумму 100 трлн рублей.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, "должник по исполнительному производству обратился в Первомайский районный суд Оренбургской области с исковым заявлением к ФССП России о компенсации морального вреда в размере 100 трлн рублей (что превышает пять годовых федеральных бюджетов РФ - прим. ТАСС)".
кир
2019-11-04 14:07:36
Писарев, в Забайкалье правоохранители задержали четвертого подозреваемого по делу об изнасиловании и убийстве - это 15-летний школьник.
Надо исходить из сути нашего полудикого общества.
Гостья
2019-11-04 13:25:21
Сколько можно это "жевать"? А-у, где вы, мужчины???
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.11.2019, 18:00
Вышли новые детективные сериалы, которые стоит посмотреть
28.10.2019, 10:06
Червя нашли в глазу у жительницы Карелии
29.10.2019, 13:24
Житель соседнего с Карелией региона съел трех собутыльников
28.10.2019, 02:46
От пациента до врача один шаг
03.11.2019, 16:15
Трассы в Карелии не будут очищать от снега
31.10.2019, 13:36
Мусоровозы "начали эвакуировать" машины в Петрозаводске (ВИДЕО)

Аналитика

31.10.2019 15:41
Капитал
Сделано в Карелии – сделано для бизнеса
Беспрецедентные меры господдержки бизнеса в Карелии, которых нет ни в одном регионе России, сами уже становятся своего рода брендом республики.
Ответ Грете Тунберг 14
31.10.2019 11:31
"Можно и из провинции делать федеральный проект"
31.10.2019 10:32
Безопасный дом и добрый двор 7
30.10.2019 16:55
Не "проедать", а развиваться 3
30.10.2019 11:55
Вся аналитика

Чтиво

31.10.2019 10:10
Без политики
"Костная клиника": три наболевших вопроса хирургу
Более 15 лет специалисты отделения амбулаторной хирургии "Костной клиники" помогают пациентам справляться с различными недугами: папилломами, атеромами и другими новообразованиями, вросшим и грибковым ногтем, гнойно-воспалительными заболеваниями.
Преимущества таунхауса: стоит ли выбирать?
31.10.2019 09:24
"Ты либо иди в бизнес, либо будь слугой народа" 7
28.10.2019 10:58
От пациента до врача один шаг
28.10.2019 02:46
архив чтиво

Медиа

Ночной снегопад в Петрозаводске
28.10.2019 13:05
все фото и видео

Опрос

Как вы относитесь к цирку с животными?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»