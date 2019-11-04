"Мне задают очень много вопросов на эту тему, люди подходят в общественных местах"

Гендиректор "Кареллеспрома" Павел Дегтярев объяснил в суде, почему его нравственные страдания стоят два миллиона рублей.

В Петрозаводском городском суде началось рассмотрение иска о защите чести, достоинства и деловой репутации гендиректора "Кареллеспрома" Павла Дегтярева, который потребовал миллион рублей с заслуженного журналиста Карелии Светланы Лысенко и столько же с делового издания "Вести Карелии" в качестве морального вреда за статью о многомиллионной премии, которую ему назначили акционеры от республиканского правительства.

Напомним, Светлана Лысенко в серии публикаций первой рассказала о беспрецедентной для небогатого региона денежной выплате хозяйственному руководителю "Кареллеспрома" (на тот момент – государственного предприятия). В иске речь идет о статье от 11 июля нынешнего года "Ложка дегтя в бочке лесного меда: за что гендиректор "Кареллеспрома" получил 26 миллионов премии?".

В ходе первого заседания стороны озвучили свою позицию. В частности, представитель издания "Вести Карелии" заявила, что считает иск не подлежащим удовлетворению, поскольку в статье использованы оценочные суждения экспертов, которые являются их мнением и не могут быть опровергнуты. К тому же, часть оспариваемых фраз не относится к гендиректору Павлу Дегтяреву, поскольку, по Уставу лесопромышленного холдинга стратегические и тактические задачи решаются советом директоров.

Судья попросила Павла Дегтярева пояснить, почему он указал в иске такой размер компенсации морального вреда, и в чем конкретно выражались его нравственные страдания.

"Мне очень тяжело стало передвигаться по городу, - заявил Дегтярев, который на суде присутствовал лично. - Мне задают очень много вопросов на эту тему. Люди дезинформированы, они подходят ко мне и задают какие-то вопросы в негативном ключе. В общественных местах подходят… Потому что каждая публикация сопровождалась моими фотографиями, и я стал достаточно медийным персонажем в городе".

Также Дегтярев сказал, что его "эти деньги не интересуют".

"Меня интересует вопрос восстановления моей деловой репутации. Сумма была обозначена, чтобы придать значимость этому вопросу. Я готов эту сумму отправить на благотворительность – без проблем. Если она будет выиграна".

"Категорически не согласна с предъявленным иском, – заявила журналист Светлана Лысенко. – Мне кажется, вред деловой репутации руководителю компании причинили не оценки экспертов, а многомиллионная премия, которую он получил на фоне непростой социально-экономической обстановки в республике".

Следующее заседание по делу состоится 12 ноября. Подробнее об иске читайте здесь.