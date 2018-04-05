"Мне жалко его как живое существо"

Теща жителя поселка Ильинский в Карелии, которого осудили за насильственные действия сексуального характера в отношении 5-летней падчерицы, высказала свое мнение о происходящем.

В январе 2018 года Пряжинский районный суд приговорил жителя поселка Ильинский Олонецкого района 48-летнего Эдуарда Сидорова к 14 годам колонии строгого режима за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении 5-летней приемной дочки.

Верховный суд Карелии, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил решение районного суда в силе.

Приговор поверг в шок жителей поселка Ильинский, родных и близких Эдуарда Сидорова, которые, по и словам, до последней минуты надеялись на справедливое решение суда.

Односельчане организовали митинг в защиту земляка. Но народный сход поддержали не все.

Почему некоторые жители поселка Ильинский не пришли на митинг и что думает о происходящем теща осужденного, которую многие в поселке обвиняют в том, что она "засадила Эдуарда Сидорова в тюрьму", читайте в репортаже с места события.