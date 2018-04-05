Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
14:14, 05 Апреля 2018

"Мне жалко его как живое существо"

По теме

Парфенчиков ждет открытия авиарейсов Петрозаводск-Стокгольм
05.04.18 15:38
Мэрия потребовала убрать гаражи в центре Петрозаводска
05.04.18 15:29
Судья начала оглашать приговор Дмитриеву за закрытыми дверями
05.04.18 15:25
Все новости
Загрузка...

Теща жителя поселка Ильинский в Карелии, которого осудили за насильственные действия сексуального характера в отношении 5-летней падчерицы, высказала свое мнение о происходящем.

В январе 2018 года Пряжинский районный суд приговорил жителя поселка Ильинский Олонецкого района 48-летнего Эдуарда Сидорова к 14 годам колонии строгого режима за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении 5-летней приемной дочки.

Верховный суд Карелии, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил решение районного суда в силе.

Приговор поверг в шок жителей поселка Ильинский, родных и близких Эдуарда Сидорова, которые, по и словам, до последней минуты надеялись на справедливое решение суда.

Односельчане организовали митинг в защиту земляка. Но народный сход поддержали не все.

Почему некоторые жители поселка Ильинский не пришли на митинг и что думает о происходящем теща осужденного, которую многие в поселке обвиняют в том, что она "засадила Эдуарда Сидорова в тюрьму", читайте в репортаже с места события.

По теме

Парфенчиков ждет открытия авиарейсов Петрозаводск-Стокгольм
05.04.18 15:38
Мэрия потребовала убрать гаражи в центре Петрозаводска
05.04.18 15:29
Судья начала оглашать приговор Дмитриеву за закрытыми дверями
05.04.18 15:25
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-04-05 15:01:02
Каждый день мусолите одно и то же. Зачем? Позицию Ирины Мерковой знаем, но тиражировать зачем? Для большего эффекта? Вы же не Change.org. Беда в том, что внутри одного человека может быть и божественное и дьявольское. И не толпе простолюдинов судить об этом.
Мизантроп
2018-04-05 14:25:18
Дело сделано, дура замужем.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.04.2018, 15:36
ФОТО: На Лесном проспекте перевернулся грузовик, перевозивший камень
30.03.2018, 10:06
Жители Карелии ускоренными темпами уезжают из республики
29.03.2018, 10:19
Левин и его ружья
30.03.2018, 09:54
ФОТО: Сотрудники МЧС проверили крупнейший в Петрозаводске торговый центр
01.04.2018, 14:07
В Петрозаводске мужчина умер прямо у здания Национального театра – разыскиваются очевидцы трагедии
01.04.2018, 17:09
СРОЧНО: Мэрия Петрозаводска просит водителей воздержаться от поездок на личном транспорте в понедельник

Аналитика

Сегодня 10:12
Обществоведение
"Весь поселок за тебя, Эдуард"
В Карелии целый поселок встал на защиту земляка, осужденного по страшной статье - насильственные действия сексуального характера в отношении 5-летней падчерицы.
Руководитель "со стройки"
04.04.2018 14:05
Под Петрозаводском появится новый спортивно-развлекательный комплекс 10
28.03.2018 16:05
Жители Карелии скорбят вместе с Кемерово 3
28.03.2018 12:47
"Герой – это не я" 8
28.03.2018 10:32
Вся аналитика

Медиа

«Ваше право» на ТНТ-Онего
04.04.2018 10:12
все фото и видео

Опрос

Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»