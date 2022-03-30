Мнимый пассажир обманул таксиста Петрозаводска на 11 тысяч рублей

МВД Карелии предупреждает, что в республике снова набирает популярность старая схема обмана таксистов и курьеров.

Одна из схем мошенников – заказать такси или доставку из ресторана и попросить водителя по пути перечислить деньги на счёт в последнее время снова набирает популярность. Потерпевшими становятся курьеры и работники такси, которые, поверив аферистам, перечисляют собственные средства.

Так, петрозаводскому таксисту поступила заявка. Конечной точкой в маршруте значился аэропорт. Будущий пассажир связался с водителем и попросил зачислить ему 11 тысяч рублей на счёт, обещая вернуть сумму наличными при встрече. Когда мужчина выполнил просьбу, заказчик отменил поездку и выключил телефон.

А в Костомукше дважды за сутки пытались обмануть местных жителей. Мошенники заказывали доставку из кафе на сумму чуть более чем тысяча рублей и связывались с курьером. Ему обещали передать при получении заказа 5 тысяч рублей наличными и просили перевести заранее перевести сдачу на номер счёта.

Девушка-курьер перевела 3 тысячи рублей, а вот мужчина сразу же обратился в полицию.