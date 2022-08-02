Многодетная красавица из Петрозаводска завоевала титул «Королева Великой Руси» (ВИДЕО)

Победу в одной из номинаций всероссийского конкурса «Мисс и Миссис Великая Русь 2022» одержала участница из Петрозаводска Ольга Прасолова.

Сообщение об этой победе появилось на странице Вконтакте фирмы по доставке здорового питания, которой руководит Ольга Прасолова.

На конкурсе она получила титул «Королева Великой Руси. Россия».

«Это ещё раз доказывает, что будучи одинокой многодетной мамой, с морем обязанностей и занятого времени, женщина может покорять любые цели!», — сказано в сообщении.

У Ольги Прасоловой трое детей, а ее муж — известный бодибилдер и фитнес-тренер Артер Прасолов — умер в прошлом году.

Финал конкурса проходил в Санкт-Петербурге. Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург», в этом году в конкурсе участвовали красавицы от 25 до 55 лет из 40 городов страны. Цель проекта — показать возможности современной замужней женщины, способной быть хранительницей домашнего очага, любимой женой и матерью, а также успешной и многогранной личностью.

В преддверии финала участницы прошли специальную подготовку. Дамы активно занимались хореографией и обучались правильной походке по подиуму, а также побывали на фотосессиях, мастер-классах и семинарах. Кроме того, все конкурсантки участвовали в шествии с флагами своих городов и регионов на Дворцовой площади.