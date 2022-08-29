Многодетная семья из Карелии получила орден «Родительская слава»

Орденом «Родительская слава» награждена многодетная семья из Кеми.

Указом президента России медаль вручили Анне и Виктору Гордевич за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Об этом информирует паблик «Сегежские Будни».

Жители Кеми Анна и Виктор в ноябре этого года отметят 25 лет совместной жизни. Родители воспитывают пятерых детей — дочь Дарью и четырех сыновей: Георгия, Аркадия, Игната и Захара. Сообщается, что отец работает в суде, а жена оставила работу ради воспитания детей.

Ранее премьер-министр Карелии сравнил республику с семьей, у которой есть «папа, мама и дети».