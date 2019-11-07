Многодетные семьи Петрозаводска освободят от земельного налога

Администрация Петрозаводска собирается с 1 января освободить от уплаты земельного налога семьи, имеющие трех и более детей, независимо от площади участков.

Это следует из проекта решения, внесенного администрацией в Петросовет.

В пояснительной записке администрация сообщила, что льготы по земельному налогу для многодетных семей уже предусмотрены Налоговым кодексом РФ, но в нем установлено ограничение по площади земельного участка. Власти города готовы снять это ограничение. Как получить льготу, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".