Многодетные семьи Петрозаводска освободят от земельного налога

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Администрация Петрозаводска собирается с 1 января освободить от уплаты земельного налога семьи, имеющие трех и более детей, независимо от площади участков.
Это следует из проекта решения, внесенного администрацией в Петросовет.
В пояснительной записке администрация сообщила, что льготы по земельному налогу для многодетных семей уже предусмотрены Налоговым кодексом РФ, но в нем установлено ограничение по площади земельного участка.
Власти города готовы снять это ограничение.
Как получить льготу, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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