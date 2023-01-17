Многодетным семьям Карелии увеличат льготный период на получение денежной выплаты взамен бесплатной земли

Республиканский парламент рассмотрит поправки в региональный закон о предоставлении земельных участков многодетным семьям.

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес на рассмотрение республиканского парламента проект поправок в региональный закон, который регламентирует предоставление земельных участков многодетным семьям. Эти поправки предусматривают увеличение льготного периода, в течение которого многодетная семья может получить взамен бесплатной земли единовременную денежную выплату для первоначального взноса или погашения основной суммы долга по жилищному кредиту.

По действующему закону льготный период был ограничен 2022 годом. Однако предложенные поправки продлевают его до конца нынешнего года.